Une femme accède à la présidence des Marlins

Après avoir nommé Kim Ng directrice générale, les Marlins de Miami ont contribué à faire tomber un peu plus un plafond de verre en faisant de Caroline O'Connor leur présidente aux opérations d’affaires, lundi.

O’Connor en sera en 2023 à une sixième saison dans l’organisation floridienne. Dans son nouveau rôle, elle supervisera notamment les opérations d’affaires, les ventes, les partenariats, les ressources humaines, les finances, les communications et les projets spéciaux.

«J'ai toujours travaillé pour des organisations de première classe et c'est certainement ce que le [président et propriétaire principal] Bruce [Sherman] veut voir ici; c’est vraiment le mandat», a déclaré O’Connor selon le site officiel des Marlins.

«Je pense que c'est énorme, a-t-elle dit à propos de sa progression dans l’équipe et de ce que le tout représente pour les femmes. Je pense que nous sommes une organisation réellement spéciale. Bruce nous accorde beaucoup de confiance, il regarde vraiment qui peut effectuer le travail au mérite. Je suis vraiment excitée à ce sujet. Je pense que cela rend notre organisation unique et se démarque et montre ce que les femmes peuvent faire et les rôles qu'elles peuvent tenir.»

Les Marlins n’ont participé aux éliminatoires qu’une fois depuis qu’ils ont remporté la Série mondiale, en 2003.