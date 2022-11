DAKLARAS, Ioannis John



À Terrebonne, le 12 novembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Ioannis John Daklaras, époux de Marie-France Guitard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jennifer (Justin), Yianna (Sebastien) et Angelica, ses petits-enfants Henri et Claire, son frère Steve (Toula), ainsi que ses neveux et nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 16 novembre 2022 de 15h à 20h, au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le jeudi 17 novembre 2022 à 13h à l'église Holy Cross Greek Orthodox, 4865 ch. du Souvenir, Laval, H7W 1E1.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, le CLSC Lamater, le Neuro equipe du Dr Massie pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation SLA Québec serait apprécié en la mémoire de Ioannis John Daklaras.