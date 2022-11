À la poursuite de Carter Hart!

Carter Hart (Flyers) a conservé le premier rang de notre classement hebdomadaire malgré une semaine plutôt ordinaire (0-2-0/,887/3,06), mais attention ! Ça se bouscule derrière lui.

Connor Hellebuyck (Jets) et Linus Ullmark (Bruins) sont à moins de 30 points de Hart, aux 2e et 3e rangs. Les Jake Oettinger (Stars), Ilya Sorokin (Islanders) et Stuart Skinner (Oilers) s’activent aussi dans le peloton de chasse.

Ullmark s’affirme. Impressionnant à Buffalo en 2020-2021, il devait prendre la pole position à Boston l’an dernier, mais il a plutôt partagé le filet avec Jeremy Swayman.

Ce dernier étant blessé, le Suédois de 29 ans en profite et mène la LNH avec 11 victoires. Ullmark est aussi cinquième pour le nombre de buts sauvés à 5,64, soit environ un but aux deux matchs sous la normale, selon Clear Sight Analytics (CSA).

Le total de buts sauvés est la micro statistique qui se rapproche le plus de notre formule de points du tableau du top 30. Les meneurs selon CSA sont, dans l’ordre, Sorokin (9,34 buts sauvés), Hart (8,87), Hellebuyck (8,68), Ullmark (5,64), Alexandar Georgiev (5,64) et Oettinger (4,73). Ces six gardiens sont dans notre top 7.

Nos trois étoiles

Ullmark (3-0-0/,956, 1,34, cette semaine) est aussi notre troisième étoile de la semaine derrière Marc-André Fleury (1-1-0/,983/0,51) et Jonathan Quick (2-0-0/,981/0,48). On parle de bonds au top 30 de 4, 10 et 8 rangs, respectivement.

Les nouveaux du top 30

Les auxiliaires Stuart Skinner (6e), Spencer Knight (10e), Casey DeSmith (15e), Anti Raanta (21e) ont chacun grimpé d’au moins 30 rangs en rencontrant le minimum requis de 360 minutes.

Dans les trois premiers cas, les difficultés des titulaires Jack Campbell (Oilers), Sergei Bobrovsky (Panthers) et Tristan Jarry (Penguins) leur ont offert du temps de jeu. En Caroline, Frederik Andersen est blessé.

À son retour au jeu, vendredi, Oettinger a affronté 12 chances de qualité des Sharks de San Sose malgré seulement 18 tirs au total dans une défaite de 5-4. Idéalement, ça prend un peu plus de tirs « moyens » pour retrouver son rythme après une blessure et c’est ce qui s’est produit deux jours plus tard à Philadelphie, où les Stars l’ont emporté 5-1.

Cette fois, Oettinger a essuyé un barrage de 38 tirs, dont 28 plus ou moins de routine, et seulement sept de qualité A. On aurait aimé voir un duel de jeunes vedettes entre Hart et Oettinger, les premiers gardiens repêchés en 2016 et 2017 respectivement.

Intercepter la passe ou non ?

Voici un sujet de discussion pour spécialistes. Le quatrième but des Sharks contre Oettinger, vendredi, est une situation intéressante.

Le portier des Stars a bien suivi Alexander Barabanov derrière le filet et il a adéquatement protégé son poteau droit, mais il a été battu par une passe dans la peinture bleue, et Logan Couture, fin seul, en a tiré profit.

En pareille circonstance, un gardien hyper dynamique comme Jonathan Quick aurait probablement intercepté la rondelle avec la partie épaisse de son bâton allongée sur la glace, mais à quel moment et comment forcer l’interception ?

Voilà un vieux débat qui remonte à l’époque des gardiens sans masque.

Hors du Top 30

Jordan Binnington (31e), Jacob Markström (32e), Frederik Andersen (35e), Thatcher Demko (36e), Jack Campbell (37e) et Elvis Merzlikins (40e) sont les gros noms hors du Top 30 présentement. Sergei Bobrovsky est sur la ligne au 30e rang.

Samuel Montembeault (42e) est second derrière Arvid Söderblom (41e) dans le groupe B, soit ceux ayant joué moins de 360 minutes. Les deux présentent des chiffres de Top 10.

Andrei Vasilevskiy (28e) glisse dangereusement, ayant perdu 13 rangs cette semaine avec un dossier de 1-2-0/,853/3,71.