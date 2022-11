Beyoncé en tête des nominations aux Grammy Awards

La chanteuse Beyoncé a recueilli mardi le plus de nominations pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards, en 2023, avec neuf catégories, devant le rappeur Kendrick Lamar, la diva pop britannique Adele et Brandi Carlile.

La liste des nominations ouvre la voie à une revanche entre Beyoncé et Adele lors de cette 65e cérémonie. En 2017, l'artiste britannique avait écrasé la concurrence dans les principales catégories, remportant cinq récompenses avec son album «25», au détriment de l'Américaine.

AFP

Cinq ans plus tard, Beyoncé a pris la pole position avec son album sorti en juillet, «Renaissance», aux accents dance, house et disco. Ses neuf nominations, notamment dans les catégories phares des album, chanson et enregistrement de l'année, la placent devant le rappeur californien Kendrick Lamar, qui en obtient huit, puis Adele et la chanteuse pop, rock et country Brandi Carlile, qui en recueillent sept.

La «Reine» Beyoncé, 41 ans, rejoint également son mari, le rappeur Jay-Z, en tant qu'artiste le plus nommé de tous les temps, avec 88 nominations.

Principales catégories des 65es Grammy Awards:

Enregistrement de l’année

ABBA - Don’t Shut Me Down

Adele - Easy on Me

Beyoncé - Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius - You and Me on the Rock

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Lizzo - About Damn Time

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous

Steve Lacy - Bad Habit

Album de l’année

ABBA - Voyage

Adele - 30

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Beyoncé - Renaissance

Brandi Carlile - In These Silent Days

Coldplay - Music of the Spheres

Harry Styles - Harry’s House

Kendrick Lamar - Mr. Morale et the Big Steppers

Lizzo - Special

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Chanson de l’année

Adele - Easy on Me

Beyoncé - Break My Soul

Bonnie Raitt - Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend et Fridayy - God Did

Gayle - ABCDEFU

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Meilleur nouvel artiste

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Meilleure prestation pop solo

Adele - Easy on Me

Bad Bunny - Moscow Mule

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Meilleure prestation d’un duo ou d’un groupe

ABBA - Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran - Bam Bam

Coldplay et BTS - My Universe

Post Malone et Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Sam Smith et Kim Petras - Unholy

Meilleur album vocal pop traditionnel

Diana Ross - Thank You

Kelly Clarkson - When Christmas Comes Around...

Michael Bublé - Higher

Norah Jones - I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix - Evergreen

Meilleur album vocal pop

ABBA - Voyage Adele - 30

Coldplay - Music of the Spheres

Harry Styles - Harry’s House

Lizzo - Special

Meilleur enregistrement dance / électronique

Beyoncé - Break My Soul

Bonobo - Rosewood

David Guetta et Bebe Rexha - I’m Good (Blue)

Diplo et Miguel - Don’t Forget My Love

Kaytranada Featuring H.E.R. - Intimidated

Rüfüs Du Sol - On My Knees

Meilleur album dance / musique électronique