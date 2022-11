Britney Spears avait l'impression que son père voulait la tuer

L'interprète de Toxic, libérée il y a un peu plus d'un an de sa mise sous tutelle qui a duré 13 ans, a continué à faire des allégations accablantes contre son père, qui contrôlait l'arrangement juridique.

«J'avais l'impression que mon père essayait de me tuer, a écrit la musicienne. J'en ai parlé plusieurs fois, j'ai des preuves et des témoins de ce qu'il a fait», a-t-elle avoué dans une publication Instagram, maintenant supprimée.

Elle a affirmé avoir été forcée de travailler «sept jours sur sept» pendant sa résidence à Las Vegas de 2013 à 2017, suivie d'une tournée en 2018.

«J'ai les heures que j'ai travaillées sur un horaire sept jours par semaine - les lois du travail, a-t-elle poursuivi. J'ai des preuves de tout cela. J'en ai parlé en direct au tribunal pendant le COVID.»

Ailleurs dans la publication, Britney Spears a exprimé sa surprise que les personnes impliquées dans la mise sous tutelle aient pu «s'en tirer comme si elles n'avaient rien fait» après qu'elle a pris position pour « mettre fin au système dans lequel j'ai été forcée d'être" »

«Je crois sincèrement que toute personne passant par cette situation n'aurait jamais réussi... si j'étais appréciée et respectée, alors mon père serait enfermé en deux secondes», a écrit la star.

«Les gens disent que je devrais mettre beaucoup d'argent et retourner au tribunal et rester assise pendant des heures et ne pas être en mesure d'utiliser mes pieds à nouveau. Quand je veux courir dehors... NON MERCI ! Pour prouver que ces allégations sont vraies !!! Je ne mettrai jamais plus d'argent pour aller au tribunal pour voir si mon père est poursuivi !!! Je choisis de sourire et d'en mettre plein la vue à ma famille jusqu'au jour de ma mort.»