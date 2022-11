ANDERSON THOMAS, Marielle



À Laval, le jeudi 10 novembre 2022 est décédée, à l'âge de 94 ans, Marielle Anderson, épouse de feu Marcel Thomas.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Diane (Yves), Guy, Yves (Guylaine) et Luc (Johanne), ses 7 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, ses frères André (Cécile) et Ronald (Denise), sa soeur Monique (Tommy), sa belle-soeur Diane (feu Gaétan), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 novembre 2022 entre 12h et 16h au complexe funéraire :Une liturgie de la Parole sera prononcée à 16h.La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage de la Résidence Le Domaine des Forges, phase 2, pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, vous pouvez faire parvenir vos dons à l'organisme Centre Oméga.