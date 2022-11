«C’est une très bonne équipe»–Martin St-Louis

Les Devils du New Jersey ont été dominants. Ils ont signé une dixième victoire de suite.

«C'est une très bonne équipe. Ce n’est pas par hasard qu’ils viennent d’en gagner dix de suite. C’était un gros test. Je ne dis pas qu’on l’a échoué, mais on n’a pas eu une note assez haute pour gagner.»

– Martin St-Louis

Selon le capitaine, c’est la vitesse des Devils qui a joué un rôle décisif dans le match.

«Ils sont une équipe rapide. On n’a pas été en mesure de trouver des solutions tôt dans le match. On a joué sur les talons et ce n’est pas une bonne recette pour nous.»

– Nick Suzuki

Sur ce que le Canadien peut apprendre d’un match difficile comme celui-là.

«Tu ne peux pas gagner tous les matchs. Ce type de match est une sorte de rappel. Tu dois apprendre de chaque victoire et de chaque défaite. Tout le monde peut apprendre quelque chose de différent.»

– Joel Edmundson

Evgenii Dadonov a inscrit son premier but dans l’uniforme du Canadien.

«Je savais que ça allait arriver un jour. Je me sens beaucoup mieux. Mon trio a connu un bon match. On aurait pu en marquer un ou deux de plus.»

– Evgenii Dadonov