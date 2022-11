Canadien: un duel face aux Devils, l'équipe de l'heure

Le Canadien de Montréal a peut-être remporté ses trois derniers matchs, mais ce soir, il affrontera les Devils du New Jersey, invaincus à leurs neuf plus récents duels.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les Devils sont au premier rang du classement de la section Métropolitaine avec 24 points.

Et rien ne laissait présager cela. En effet, les Devils avaient une fiche de 3-3-0 avant le début de leur séquence victorieuse.

Avec Jesper Bratt, Jack Hughes et Nico Hischier, l'offensive des Devils est entre bonnes mains, mais c'est en défensive que l'équipe est la plus efficace, avec seulement 38 buts accordés depuis le début de la saison.

Dans l'Association de l'Est, seuls les Bruins de Boston (35) font mieux.

Chez le Tricolore, ça ne va pas si mal non plus alors que l'équipe surprend, notamment en raison de leurs trois victoires consécutives, dont la plus récente face aux Penguins de Pittsburgh, samedi dernier.

Le trio de Cole Caufield, Nick Suzuki et Kirby Dach fait des flammèches alors que Samuel Montembeault et Jake Allen sont tout de même solides devant le filet.

Allen devrait être devant le filet du CH. Il devrait être opposé à Akira Schmid.