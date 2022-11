Coupe du monde de ski alpin : Laurence St-Germain veut rebondir

La présente saison se présente sous le signe de la nouveauté pour la skieuse Laurence St-Germain.

L’entourage de la double olympienne a été transformé. « J’ai un nouvel entraîneur en slalom, un nouveau technicien et un nouveau coach en chef pour l’ensemble du programme féminin de Canada Alpin, raconte St-Germain qui sera en action samedi et dimanche à Levi en Finlande, à l’occasion des deux premières étapes de la Coupe du monde de slalom de la saison. J’étais déçue du départ de mon entraîneur (Luca Agazzi) avec qui j’avais une belle relation et que je j’aimais beaucoup. »

Initialement, l’entraîneur italien souhaitait poursuivre sa collaboration avec Canada Alpin, mais il a reçu une offre qu’il ne pouvait pas refuser. Il dirigera sa compatriote Sofia Goggia, double médaillée olympique en descente, qui a des aspirations pour le gros Globe de cristal, et ce, jusqu’aux Jeux olympiques de Milan et Cortina d’Ampezzo en 2026, qui se dérouleront à la maison.

Installé dans l’Ouest depuis plusieurs années, c’est le Québécois Pierre-Luc Dumoulin qui a pris la relève.

« On a eu besoin d’un peu de temps pour s’habituer, a souligné St-Germain. Parce que je suis une fille qui ne s’exprime pas énormément, il a fallu découvrir comment on fonctionnait. Après une période d’adaptation lors du premier camp en Nouvelle-Zélande, tout s’est placé en Italie pour le deuxième camp. Nous avons une bonne connexion. Mon nouveau technicien a beaucoup d’expérience et ça va bien. »

La Québécoise se plaît dans ce nouvel environnement. « J’étais extrêmement déçue de ma saison et spécialement de ma performance aux Jeux de Pékin, et les changements d’entraîneurs et la venue de skieuses plus jeunes ont amené une nouvelle atmosphère au sein de l’équipe, raconte celle qui a pris le 17e rang en Chine. C’est rafraîchissant et ça apporte une motivation supplémentaire. Je suis excitée et plus confiante. Le stress est différent et j’aime ça. »

Approche différente

Déçue de sa dernière saison où elle souhaitait atteindre le podium pour la première fois de sa carrière, St-Germain aborde cette nouvelle année de façon différente.

« Mon approche des courses est mon plus gros objectif, explique-t-elle. J’ai une idée plus claire de ce que je dois faire pour atteindre le podium. Si j’avais réussi l’an dernier, cela aurait été une surprise, alors que j’y crois cette année. »

« Je dois avoir la même approche que les meilleures, poursuit la résidente de Saint-Ferréol-les-Neiges. Ma technique était à point l’an dernier, mais j’étais lente, ce qui explique mon manque de constance. Mon objectif est d’attaquer dès la première porte même si ça comporte un risque d’erreur. Je veux arracher les dix premières portes. »

Le parcours de Levi est particulier et nécessite un départ agressif.

« Il y a un long plat au départ et tu dois attaquer sinon tu n’es pas en mesure de générer de la vitesse, explique-t-elle. Des petites erreurs coûtent extrêmement cher sur ce type de parcours et c’est frustrant. Ça fait une semaine que nous sommes en Finlande et j’ai pu m’entraîner dans la piste, ce qui est un avantage, compte tenu des particularités du parcours. »

Objectifs

Si elle ne se fixe pas un nombre de tops 10, St-Germain veut retrouver sa place parmi l’élite.

« L’objectif est de terminer top 7 au classement cumulatif, indique l’étudiante universitaire à temps plein cet automne. L’an dernier, j’ai été sortie du top 15 de la liste de départ et je veux retrouver ma place. On a rajouté des entraînements de slalom géant et ce fut bénéfique. Avec la Coupe du monde à Tremblant en décembre l’an prochain, ça donne le goût. »

St-Germain est de retour à l’école après une session à se concentrer uniquement sur le ski.

« Pour la première fois l’hiver dernier, je n’avais pas suivi de cours et ça me fait du bien de me retrouver sur les bancs d’école et de penser à autre chose que le ski. »