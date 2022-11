Disparition d’un ado à Montréal: les enquêteurs sur le terrain pour rencontrer de potentiels témoins

Plusieurs policiers se présenteront mercredi pour rencontrer les citoyens à l’endroit où un adolescent de 17 ans nouvellement arrivé au Canada a été vu pour la dernière fois, il y a un mois, à Montréal.

Les enquêteurs tentent tant bien que mal de retrouver la trace de Feng Tian, qui a mystérieusement disparu le 17 octobre dernier.

Il aurait été aperçu pour la dernière fois dans le quartier Saint-Henri, près du parc Square Sainte-Élisabeth, à l’angle des rues Saint-Jacques et Delinelle.

Le jeune homme ne parle ni français ni anglais.

Les policiers, de même que la famille de l’adolescent, s’inquiètent énormément pour sa sécurité.

«Je veux qu’il revienne à n’importe quel prix, je serais prête à échanger ma propre vie», a mentionné la mère de l’adolescent, Sujing Nie, dans une entrevue accordée au Journal de Montréal il y a une dizaine de jours.

Dans l’espoir que quelqu’un puisse leur fournir des pistes à suivre pour retrouver Feng Tian, la police de Montréal installera son poste de commandement mercredi, à l’intersection des rues Delinelle et Saint-Jacques entre 10 h et 18 h.

«Les enquêteurs invitent toute personne qui aurait été témoin de sa disparition à venir les rencontrer sur place», a fait savoir le SPVM par voie de communiqué.

Feng Tian mesure 1,80 mètre (5 pi 11 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux et les yeux noirs. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir en jeans, un chandail noir et des espadrilles de couleur blanche et noire.

Une veillée en l’honneur de l’adolescent et en soutien à la famille s’est tenue à Montréal lundi soir.

«La famille a besoin et mérite notre soutien», a indiqué l’organisatrice de l’événement, Tricia Bartley.

Toute personne qui apercevrait l’adolescent disparu est invitée à composer immédiatement le 911.