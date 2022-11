Félix a son destin entre ses mains

TURIN | Félix Auger-Aliassime aura sa destinée entre ses mains, jeudi vers 8 h, quand il se mesurera à l’Américain Taylor Fritz dans le dernier match de la phase des groupes de la finale de l’ATP.

Le Québécois a eu droit à un coup de main de l’une de ses bêtes noires, le Norvégien Casper Ruud, mardi, qui a vaincu Fritz 6-3, 4-6 et 7-6 (6) dans un match disputé en soirée à Turin.

Pour accéder au carré d’as, Félix devra maintenant venir à bout de l’Américain, huitième favori de la compétition. Les deux athlètes revendiquent une fiche d’une victoire et un revers.

Auger-Aliassime ne l’a affronté qu’une fois depuis le début de sa carrière : c’était à la Coupe ATP, en début d’année, et Fritz s’en était tiré avec une victoire serrée, en trois manches.

Auger-Aliassime, cinquième tête de série au Pala Alpitour, ne peut terminer plus haut qu’au deuxième rang de son groupe. Cela signifie que s’il atteint les demi-finales, il se mesurera au joueur qui pointera au sommet de la « poule rouge ».

Ruud, premier qualifié

Tombeur du Québécois dimanche en deux manches, Ruud est devenu le premier participant à obtenir son billet pour les demi-finales. Un fait d’armes que le troisième favori avait aussi réussi l’an dernier, s’inclinant devant le Russe Daniil Medvedev.

La victoire de Ruud a du même coup éliminé l’Espagnol Rafael Nadal, l’autre membre du groupe « vert », qui a encaissé deux revers en autant de matchs depuis le début de l’événement réunissant les huit meilleures raquettes de la saison.

Et cette performance du Norvégien de 23 ans a eu un effet domino encore plus grand : elle assure à Carlos Alcaraz, 19 ans, de terminer l’année au premier rang mondial, lui qui devient du même coup le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser cet exploit.

Le 1er rang, c’est du passé

L’Espagnol, vainqueur au US Open, est absent en Italie en raison d’une blessure aux abdominaux.

Nadal pouvait encore aspirer à un retour sur la plus haute marche du podium, mais pour cela, le champion de 36 ans devait absolument atteindre la finale.

Peu après sa défaite contre Auger-Aliassime, plus tôt hier, « Rafa » se doutait déjà fort bien que ce serait son compatriote qui obtiendrait l’honneur.

« Je suis heureux pour Carlos, a-t-il déclaré. C’est un bel exploit, très mérité après sa belle saison. »

« [Terminer l’année au premier rang] aurait été un incroyable accomplissement à ce stade de ma carrière. Mais ce n’est plus un but que je tente d’atteindre, a ajouté « Rafa ». Mon corps et mon âge ne me le permettent plus. »