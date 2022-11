François-Philippe Champagne devrait considérer le PLQ

Depuis la démission de Dominique Anglade lundi dernier, quelques anciens politiciens, dont l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette, ont décidé de passer leur tour.

Il n’y a pas encore de candidats officiellement sur la ligne de départ, mais il y a quelques élus qui ont dit que leur porte était ouverte. On peut penser à André Fortin et à Monsef Derraji. Du côté d’Ottawa, Joël Lightbound a également mentionné que la «porte n'est pas nécessairement fermée».

Une candidature de M. Lightbound serait probablement la bienvenue par les membres, mais c’est celle de François-Philippe Champagne qui pourrait bousculer la course en profondeur.

Un ministre énergique

François-Philippe Champagne est un ministre hyperactif, qui s’est assuré au cours des dernières années de laisser sa marque.

Sur le terrain, il est probablement l’un des meilleurs politiciens, autant sur la scène fédérale que sur la scène provinciale. J’ai eu la chance de le voir évoluer chez lui au Festival Western de St-Tite, une machine!

Il parlait à tous les festivaliers et tout le monde voulait lui parler. Un politicien humain.

Comme ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, il façonne tranquillement son profil économique. Avec les défis que nous devons affronter actuellement, un chef de parti avec un background comme le sien serait un atout.

Il pourrait clairement exprimer une vision pour le développement du Québec.

Le Canada

M. Champagne rêve fort probablement de devenir premier ministre du Canada, mais ce ne sera pas pour demain.

Justin Trudeau n’a pas l’intention de partir à court terme et il serait surprenant que le prochain chef du Parti libéral du Canada soit un Québécois.

Ainsi, la chefferie du PLQ pourrait être une bonne école. De plus, c’est difficile de prédire avec exactitude la situation politique qui va prévaloir au Québec à ce moment.

En politique comme dans la vie, on cherche toujours le chemin le plus court vers notre destination. Mais, parfois, il faut faire un petit détour par B pour relier A et C.