Gestion des budgets: l’administration Plante est «incompétente» selon l’opposition

L’opposition officielle craint que les Montréalais doivent éponger les dépassements de coûts de différents projets à même la taxe foncière, dénonçant une mauvaise gestion financière de l’administration Plante.

«On cumule les plus comme si l’argent public n’a pas de valeur. C’est impensable pour n’importe quelle personne d’aller cinq fois au-dessus du budget quand on rénove notre maison. Pourquoi on n’a pas cette limite à la Ville», a dénoncé Aref Salem, chef de l’opposition officielle à Montréal.

Cinq grands projets sont principalement dans la mire de l’opposition. Le Centre de transport Bellechasse, la restauration de l’hôtel de ville, l’unité d’ozonation, les centres de traitement des matières organiques et les technologies de l’information cumuleraient ainsi ensemble près d’un milliard $ en dépassements de coût, selon les calculs de l’opposition.

«Il y a un manque d’imputabilité, de transparence et de rigueur. En arrière des portes closes, on ne sait pas comment sont traités ces sujets», s’est inquiété Aref Salem, chef de l’opposition officielle.

L’opposition demande une meilleure reddition de compte, en proposant par exemple de faire des bilans publics sur la façon dont l’argent est dépensé. Un manque d’efficacité au niveau des estimations causerait également problème, selon le parti.

«L’argent est pris comme de l’argent Monopoly. Ils doivent prendre au sérieux que c’est l’argent des citoyens de Montréal. On n’est pas contre ces projets, ils doivent voir le jour. Mais c’est anormal de se retrouver avec des augmentations aussi grandes», a pour sa part dénoncé Christine Black, mairesse de Montréal-Nord.

À leur côté, Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, les invite à «retourner à l’école pour apprendre à gérer des projets».

L’administration municipale s’est pour sa part défendue des accusations de l'opposition.

«Chaque projet est un projet particulier. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles il y a des dépassements de coûts. On les suit et on est très transparents dans toute la démarche», a indiqué Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville.

Selon elle, une partie de ces hausses de coûts peuvent s’expliquer par des facteurs sur la Ville n’a pas de contrôle, comme l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre.

«On est dans une conjoncture qui fait en sorte que c’est un peu plus difficile de prévoir. Mais on le garde vraiment sous contrôle et on est très transparent», a-t-elle ajouté.