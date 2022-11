Honda CR-V, le véhicule le plus convoité par les voleurs

Les véhicules haut de gamme sont de plus en plus ciblés par des vols, mais c’est le Honda CR-V qui trône en tête du palmarès des véhicules les plus prisés par les voleurs au Québec et au Canada.

Selon le palmarès annuel publié lundi par Équité Association, au Canada, quelque 4117 véhicules de marque Honda CR-V année 2016-2021 ont été volés en 2021, dont 2917 au Québec, ce qui alimente le lucratif commerce d’exportation de véhicules volés.

La camionnette Ford série F150 et le Honda Civic arrivent en deuxième et troisième rangs avec respectivement 391 et 308 véhicules volés durant la même période, à travers tout le Québec, Montréal étant devenu le principal port de sortie des véhicules volés.

À l’échelle du pays, ce sont les véhicules de marques Lexus série RX et Ford série F150 qui sont le plus prisés, après le VUS de Honda, avec 2202 et 1182 unités volées, dont la majorité en Ontario, selon les chiffres de l’organisme.

L’analyse de l’organisme révèle que les cambrioleurs jettent leur dévolu sur tous les véhicules haut de gamme, peu importe le fabricant, et recourent désormais à la technologie pour accomplir leur sale besogne.

En utilisant la technologie des attaques par relais, les cambrioleurs peuvent ainsi se connecter au port de diagnostic de bord et reprogrammer le porte-clés à télécommande pour pouvoir démarrer le véhicule dans lequel ils peuvent également s’introduire avec facilité.

«Non seulement le vol de véhicules coûte des millions de dollars aux Canadiens chaque année, mais le produit de cette activité illégale finance le crime organisé et le terrorisme, tant au pays qu'à l'étranger», a déploré Bryan Gast, vice-président chez Équité Association.