ICI Télé: une première bande-annonce pour la nouvelle série «À cœur battant»

Les premières images de la nouvelle série «À cœur battant», une série dérivée de «Toute la vie», ont commencé à circuler.

L’autrice Danielle Trottier, à qui l’on doit aussi le grand succès d’audimat «Unité 9», ramène son personnage phare de Christophe L’Allier de «Toute la vie» dans «À cœur battant». Christophe, qui compose avec un passé de violence, a quitté l’école Marie-Labrecque et œuvre désormais comme psychoéducateur au sein d’un organisme communautaire venant en aide aux hommes violents, soit le Centre de prévention de la violence (CPV).

#ÀCoeurBattant Christophe L’Allier (Roy Dupuis) et Gabrielle Laflamme (Eve Landry) entrent dans nos vies en janvier 2023! Des performances marquantes. Deux grands s’affrontent sur un sujet sensible. https://t.co/0loMpyhsKl — Danielle Trottier (@lesecheveles) November 15, 2022

La série met aussi en vedette Ève Landry dans le rôle de Me Gabrielle Laflamme, une procureure de la Couronne qui défend des victimes d’actes violents. Christophe et Gabrielle auront maille à partir, ayant chacun des visions divergentes, comme l’a souligné l’autrice, mardi, sur Twitter: «Des performances marquantes. Deux grands s’affrontent sur un sujet sensible», a-t-elle écrit.

Jean-Philippe Duval, qui a réalisé «Unité 9» et «Toute la vie», fait de nouveau équipe avec Danielle Trottier et Aetios Productions, la boite de Fabienne Larouche et de Michel Trudeau, sur «À cœur battant».

La distribution de la première saison compte dans ses rangs les comédiens Pierre-Paul Alain, Andrew Albanese, Élodie Bégin, Amélie Bernard, Frédéric Boudreault, Jayden Boyd, Félix-Antoine Cantin, Laurence Champagne, Maxime Gibeault, Laetitia Isambert, Roc Lafortune, Marie-France Lambert, Micheline Lanctôt, Maxime Mailloux, Vitali Makarov, Denis Marchand, Alexandre Nachi, Robert Naylor, Catherine Paquin-Béchard, Isabel Richer, Dominick Rustam et Jean-Nicolas Verreault.