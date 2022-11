Kevin McCarthy désigné candidat républicain à la tête de la Chambre des représentants

Le leader républicain Kevin McCarthy a été désigné mardi par ses pairs pour être le chef de son parti au Congrès américain, ce qui lui ouvre la voie pour prendre en janvier les commandes stratégiques de la Chambre des représentants.

L’élu de 57 ans, qui occupe des postes à responsabilité à la Chambre basse du Congrès depuis 2014, était opposé à Andy Biggs, membre d’un puissant groupe ultraconservateur, le Freedom Caucus. Les républicains ont voté à bulletin secret.

Kevin McCarthy doit désormais remporter le vote en séance plénière le 3 janvier, lorsque les 435 nouveaux élus, républicains et démocrates, de la Chambre éliront leur «speaker» troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et le vice-président.

Ce vote s’annonce très serré, les républicains étant partis pour ne disposer que d’une minuscule majorité à la Chambre. Le laborieux dépouillement des élections de mi-mandat est toujours en cours.

Kevin McCarthy est fragilisé par la contre-performance des républicains à ce scrutin, la «vague géante» prédite par les conservateurs ne s’étant pas matérialisée.

Toute défection dans son camp compliquerait significativement son ascension vers le perchoir et l’aile droite des conservateurs a fait savoir qu’elle poserait ses conditions avant de le soutenir.

En 2015, l’élu de Californie avait déjà échoué de peu à devenir président de la Chambre des représentants.