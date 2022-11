La rentrée des libéraux minée par les conflits

La bisbille continue de faire de l’ombre sur la rentrée du caucus libéral. Après une tentative avortée de réparer les pots cassés de la part du chef intérimaire Marc Tanguay, Marie-Claude Nichols ne reviendra pas dans les rangs.

La députée de Vaudreuil a été catégorique en entrevue au 98,5 FM mardi matin : comme elle ne s’y sent pas la bienvenue, elle ne réintégrera pas le caucus libéral.

«Non, je ne retournerai pas aujourd’hui au caucus présessionnel. Je vais aller dire quoi ? J’ai l’impression de vivre pour une deuxième fois une expulsion», a-t-elle dit.

De son côté, Marc Tanguay affirme que la porte est toujours ouverte «d’une façon très tangible».

Il dit avoir offert des excuses à Marie-Claude Nichols en son nom personnel et au nom du parti. La députée avait été exclue du caucus par l’ex-cheffe, Dominique Anglade, dans la foulée d’un conflit pour savoir qui allait obtenir la troisième vice-présidence de l’Assemblée nationale.

À son arrivée à la tête du PLQ, Marc Tanguay avait fait de la réintégration de Mme Nichols une priorité.

Mais après avoir proposé, dimanche, à la députée de Vaudreuil d’occuper le poste de troisième vice-présidente pendant les deux dernières années du mandat, il a dû retirer son offre lundi soir, devant la menace du député Frantz Benjamin de quitter lui aussi le caucus.

Selon la version des faits du chef libéral, la proposition de diviser en deux la troisième vice-présidence n’aurait été qu’une suggestion, qui rapidement ne s’est pas avérée viable.

«Dans la phase exploratoire, j’ai eu l’occasion de discuter avec les membres du caucus, et j’ai fait le choix, pour la cohésion de l’équipe, il n’y aura pas de division deux ans – deux ans. J’ai alors informé Marie-Claude que je n’allais pas aller de l’avant avec cette proposition suite aux vérifications que j’ai faites», a-t-il expliqué.

Marc Tanguay assure que la porte reste ouverte et que «des fonctions attendent toujours Marie-Claude si elle le désire».

Fragilisé ?

Marc Tanguay n’a les deux mains sur le volant du PLQ que depuis jeudi dernier, et déjà son leadership est mis à l’épreuve par les dissensions au sein du parti.

Interrogé sur la question de savoir si sa position est fragilisé par les événements, le chef intérimaire a dit se « fonder sur l’équipe » et regarder vers l’avant. «Je me fonde sur les femmes et les hommes qui ont été élus sous la bannière libérale (...), qui mettent l’équipe d’abord et avant tout», a-t-il dit.

Il soutient également que ces conflits ne lui enlèvent pas le goût de se lancer dans la course au leadership.

«Les chefs tout intérimaires soient-ils sont appelés à passer à travers des moments difficiles, a convenu M. Tanguay. Je me rappelle, M. Charest me disait : ‘’Marc, la politique, ce n’est pas un long fleuve tranquille’’. Ce ne sont pas des heures faciles, ce ne sont pas des heures heureuses, mais ce sont des heures que tout chef doit savoir passer au travers (sic.), et moi c’est le mandat que j’ai sollicité et que j’ai obtenu de mes collègues.»