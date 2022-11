Le SPVM veut inciter la dénonciation des crimes haineux

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) veut encourager la dénonciation des crimes haineux, en offrant un meilleur encadrement aux victimes. Le nombre de plaintes qui sont rapportées annuellement ne serait que la pointe de l’iceberg.

«Les statistiques que nous avons sont basées sur les rapports de police que nous avons reçus. Nous sommes très conscients du chiffre noir. Nous savons que d’un point de vue historique, ces [crimes] sont sous-dénoncés, pour des raisons sociologiques, culturelles», a expliqué l’agent conseiller, Marc Bellerose du Module des incidents et crimes haineux.

Des représentants du SPVM étaient de passage à l’hôtel de ville mardi, dans le cadre d’une présentation de la Commission de la sécurité publique, pour expliquer le Cheminement d'une plainte dans le signalement d'incidents et crimes haineux.

Depuis 2017, année où le SPVM a commencé à comptabiliser les données, une moyenne de 200 à 250 crimes haineux sont dénoncés chaque année.

«C’est le nerf de la guerre, de faire connaître aux personnes que les incidents haineux sont enquêtés. De savoir que les crimes haineux sont quelque chose qui peut être dénoncé, c’est déjà très complexe», a révélé M. Bellerose.

Il a indiqué que son Module a mis l’emphase sur les réseaux sociaux, les journaux locaux et la tournée des écoles afin de sensibiliser la population à l’importance de rapporter ces crimes.

«Plus ça va être connu, plus les gens vont avoir tendance à le dénoncer, plus qu’il y aura de cas qui nous seront rapportés et plus on pourra être précis», a ajouté M. Bellerose.

Anouk St-Onge, commandante du Module des incidents et crimes haineux, admet être consciente des freins qui peuvent dissuader une victime de porter plainte, et souhaite rassurer.

«On est d’accord que pour les victimes de crime contre la personne, ça peut être intimidant de se présenter dans un poste de quartier. On en est très conscient. On sait aussi qu’il y a une crainte pour les victimes de ne pas être crus», a-t-elle révélé.

En octobre dernier, l’opposition officielle à Montréal réclamait que la Ville mette en place des mesures pour faciliter le dépôt de plaintes en ligne afin justement de lutter contre les crimes haineux. Le parti dénonçait notamment un processus de dénonciation actuellement trop complexe.