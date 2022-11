Le vilain mot en «n» divise Radio-Canada

Comme s’ils avaient besoin d’une raison pour se regarder en chiens de faïence, voilà que le mot en « n » déchire les deux réseaux de Radio-Canada.

Un événement survenu à Toronto il y a plus de deux ans est indirectement à l’origine du conflit qui secoue actuellement le service d’information du réseau français de Radio-Canada. En septembre 2020, la CBC a retiré de ses ondes The Weekly dont Wendy Mesley était l’animatrice vedette. Même si Chuck Thomson, son patron, se défendit d’avoir pris la décision parce que Wendy Mesley avait à deux occasions cité le titre du livre de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, lors d’une réunion de production, il est vite devenu clair que c’était la vraie raison du retrait de l’émission.

D’abord réprimandée, puis suspendue pour cette « impardonnable incartade », Madame Mesley décida de prendre sa retraite l’année suivante. Depuis, sans qu’on la nomme ainsi, une véritable vague woke a envahi l’immeuble du 150 Front Street West à Toronto. L’équité, l’inclusion et la diversité y sont devenues une véritable obsession, alimentée par la ferveur particulière de Madame Catherine Tait. La PDG, qui a fait une partie importante de sa carrière outre-frontière, est très influencée par les courants de pensée qui traversent les États-Unis. Elle peut aussi s’appuyer confortablement sur le gouvernement de Justin Trudeau, obsédé tout autant qu’elle par la diversité et l’inclusion.

Une décision tordue

Le conflit latent qui couvait au réseau français en raison de l’enthousiasme diversitaire de la CBC et de sa PDG est devenu public au début de l’été. Dans une lettre ouverte publiée le 4 juillet, une cinquantaine de journalistes et d’animateurs de Radio-Canada contestèrent une décision du CRTC. Le régulateur demandait au diffuseur de s’excuser publiquement après que le chroniqueur Simon Jodoin eut mentionné quatre fois (deux ans plus tôt !) le titre du livre de Pierre Vallières dans l’émission de radio 15-18. Radio-Canada finit par s’excuser auprès de Ricardo Lamour, qui avait porté plainte, tout en interjetant appel de la décision du CRTC !

Loin de calmer le jeu, cette décision tordue de Radio-Canada ne fit qu’alimenter les suspicions de tout son monde de l’information. Pendant que les journalistes et les animateurs qui avaient signé la lettre ouverte se demandaient jusqu’où irait la direction dans sa volonté d’imposer de façon stricte sa politique de diversité et d’inclusion, d’autres mettaient en doute que Radio-Canada ait vraiment l’intention de le faire.

Toronto, l’exemple à suivre

Les tensions entre Madame Tait, qui trouve que les choses ne vont pas assez vite à Montréal comparativement à Toronto, et les responsables du réseau français, soucieux de tenir compte des velléités de l’ensemble du personnel de l’information, ont fini par transpirer. Ces tensions ont surtout conforté certains membres « racisés » du service de l’information dans leur conviction que leurs supérieurs traînent volontairement les pieds sur cette question de diversité.

Quelques-uns de ceux-là, la plupart de façon anonyme, ont décidé de s’ouvrir de leurs frustrations à l’équipe d’enquête de La Presse+. Ils accusent de « diversité de façade, de farce et de poudre aux yeux » la direction du service d’information de Radio-Canada. Voilà qui apportera de l’eau au moulin de la PDG qui voudrait bien voir les responsables de Montréal montrer autant de zèle que ceux de Toronto.

C’est une preuve de plus que j’avais bien raison d’écrire le 22 septembre dernier dans cette chronique que notre diffuseur public est une société de télévision dysfonctionnelle.