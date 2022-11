Les ventes résidentielles en légère hausse au Canada

Les ventes résidentielles ont affiché une légère augmentation de 1,3 % à l’échelle nationale au mois d’octobre par rapport au mois de septembre, selon les statistiques publiées mardi par l’Association canadienne de l’immobilier (ACI).

Au mois d’octobre, le nombre de nouvelles inscriptions a augmenté de 2,2 %.

Cette hausse est principalement attribuable au Grand Toronto et Lower Mainland qui ont compensé les baisses à Montréal (2,4 %) et à Halifax-Dartmouth.

«Nous enregistrons en octobre la première hausse des ventes depuis l'hiver dernier, où les taux ont commencé à monter», a précisé Jill Oudil, présidente de l'ACI.

«Nous savions que la demande existait; il ne fallait qu'attendre l'ajustement des coûts d'emprunt et des prix pour que le marché reprenne.»

Cette hausse est considérable vu les ventes qui ont augmenté pour le quatrième mois consécutif, a fait savoir l'économiste principal de l'ACI, Shaun Cathcart.

«Les ménages qui mettent leur propriété en vente le font peut-être en raison des pressions exercées par la hausse des taux d’intérêt, et non parce que c’est un bon moment pour le faire. Les données sur le logement d’octobre permettent à tout le moins d’espérer que le pire est derrière nous, même si la correction n’est pas terminée», peut-on lire dans un communiqué de Desjardins.

En octobre 2022, la vente mensuelle réelle (non désaisonnalisé) a diminué de 36 % comparativement au même mois l’an dernier.

«Les données d'octobre semblent confirmer que le ralentissement du marché de l'habitation canadien tire à sa fin», a déclaré Shaun Cathcart.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en octobre 2022 s'est établi à 644 643 $, soit une baisse de 9,9 % comparativement au même mois l'an dernier.

Si l’ont exclu du calcul le Grand Vancouver et la région du Grand Toronto, deux des marchés les plus actifs et les plus chers au Canada, le prix moyen national baisse d'environ 125 000 $.

«En 2023, nous verrons sûrement les acheteurs et les propriétaires-vendeurs continuer à passer l'action, mais le marché est bien différent de celui de l'an dernier», a noté M. Cathcart.