ll a perdu son père contre le cancer, il se bat aujourd’hui pour prévenir les diagnostics

Au cours de leur vie, 1 Canadien sur 8 recevra un diagnostic de cancer de la prostate. Le père de Julien Samuel, un étudiant de l’Université de Sherbrooke qui s’implique dans le mouvement Movember pour sensibiliser les hommes à cette réalité trop souvent occultée, a fait partie du lot.

« Lorsque nous avons appris la triste nouvelle, j’étais déjà participant au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Quand j’ai entendu parler du mouvement Movember, dont l’une de ses concentrations portait sur le cancer de la prostate, j’ai sauté sur l’occasion de m’impliquer », raconte Julien, qui célèbre sa quatrième année comme bénévole auprès de l’organisation mondiale.

Pour la santé des hommes

Julien Samuel

On connaît novembre comme le mois de la moustache : ce sympathique symbole masculin est en fait une initiative portée par l’organisme de charité Movember (une contraction du mot « moustache » et « november », soit novembre en anglais), qui est la plus importante œuvre de charité en lien avec la santé masculine.

L’organisme amasse donc des fonds pour le cancer de la prostate et le cancer du testicule, mais son objectif est aussi de sensibiliser le public à l’importance de la santé mentale et de la prévention du suicide. Depuis sa fondation en 2003, le mouvement a financé plus de 1 250 projets en lien à la santé masculine à travers le monde, dont 300 au Canada.

Le fil rouge qui tisse ces différentes causes entre elles ? Les hommes meurent trop jeunes. Chaque année, près de 5 000 hommes reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate au Québec, alors que la plupart des cancers du testicule sont diagnostiqués chez des hommes âgés de 20 à 35 ans – il s’agit du cancer le plus courant chez cette tranche d’âge.

« Les jeunes hommes ne sont pas assez informés sur le sujet et le Movember est le mouvement parfait pour réaliser la promotion de la santé masculine », soutient Julien Samuel.

La moustache... et plus encore

Julien Samuel

Movember est connu comme une organisation qui s’amuse. La moustache en est la preuve ! Bien sûr, arborer un nouveau look permet de sensibiliser le grand public aux pathologies masculines afin de récolter des fonds pour la recherche médicale.

Il est aussi possible de réaliser des événements ou des campagnes de financement pour le mouvement. Chaque sou récolté par Movember est directement versé dans des programmes de santé masculine.

« Depuis mon implication, j’ai amassé plus de 2 300 $ et rallié plusieurs de mes amis à la cause. Avec l’aide de Marie-Noëlle Roy, gestionnaire de développement et engagement communautaire Movember pour la province de Québec, je tente de mettre sur pied une équipe avec l’Université de Sherbrooke afin de rallier plus de Mo Bros et de Mo Sis au mouvement », indique Julien Samuel. Les Mo Bros et les Mo Sis sont des garçons et des filles qui s’impliquent dans le mouvement Movember.

Le père de Julien est malheureusement décédé des suites de son cancer de la prostate à l’été 2021. Pour le jeune étudiant universitaire, aujourd’hui, chaque geste compte pour prévenir les diagnostics comme celui qui lui a enlevé son père.

Même une simple conversation peut faire une différence. « Ce n’est pas compliqué, fais juste circuler le mot. Tous les dons comptent ! », conclut Julien Samuel.

Changez la face de la santé masculine en donnant dès maintenant pour soutenir le mouvement Movember.