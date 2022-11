Pas de casier pour une Montréalaise qui a empoisonné son mari et ses deux enfants

Une Montréalaise qui a voulu tuer son mari et leurs deux jeunes enfants en leur donnant du poison à rat s’en est finalement sortie sans casier judiciaire, ce qui lui permettra de rester au pays avec sa famille qui lui a pardonné.

«Je pense que vous avez souffert suffisamment, les deux ans que vous avez passés en détention préventive sont sûrement gravés en vous. Vous avez payé votre dû à la société», a commenté la juge Hélène Morin en accordant l’absolution à l’accusée, ce mardi au palais de justice de Montréal.

La femme de 39 ans, que l’on ne peut nommer afin de protéger l’identité de ses enfants, avait commis son crime en janvier 2015. À l’époque, elle avait des difficultés financières et personnelles, si bien qu’elle s’était mise en tête de mourir en emportant avec elle son mari et leurs deux filles de 7 et 11 ans.

«Elle a alors mélangé une petite quantité de poison dans du jus, qu’elle a donné à sa famille», indique le résumé des faits.

Heureusement, la quantité de mort-aux-rats était trop faible, si bien que le lendemain, tout le monde avait survécu. L’accusée avait alors appelé le 911 pour confesser son crime. Quelques heures plus tard, toute la famille recevait son congé d’hôpital.

Déportation

Accusée au criminel, la femme a d’abord plaidé coupable de tentatives de meurtre, pour ensuite se rétracter. C’est qu’en raison de son statut de résidente permanente, elle risquait ainsi l’expulsion pays.

Elle a ensuite reconnu d’avoir administré un poison aux membres de sa famille. Mais même avec un sursis de peine, elle a quand même fait face à une mesure de renvoi du Canada.

«Le plaidoyer n’a pas été offert en toute connaissance de cause, l’appelante n’aurait pas plaidé coupable si elle avait connu la conséquence indirecte qui en découlait», avait tranché la Cour d’appel cet été en ordonnant la tenue d’un nouveau procès.

Progrès

Le dossier était de retour à la cour ce mardi, et elle a à nouveau plaidé coupable d’avoir administré un poison aux membres de sa famille.

Et d’un commun accord avec la Couronne, la défense a suggéré une absolution conditionnelle à une année de probation, ce qui devrait lui éviter tout problème avec l’immigration.

«Un rapport de 2016 était positif à son égard, les victimes n’ont souffert d’aucun problème à long terme», a souligné Me Benjamin Wilner de la défense.

II a rappelé que sa cliente souffrait à l’époque de dépression, que sa famille lui avait entièrement pardonné et que même la Direction de la protection de la jeunesse avait témoigné en sa faveur.

«Les crimes sont survenus il y a plus de 7 ans, elle n’a pas récidivé depuis, a rappelé l’avocat. C’est un pilier pour sa famille.»

L’accusée, qui était en pleurs aux côtés de son mari dans la salle d’audience, n’a pas souhaité commenter l’affaire.