Port du masque: la santé publique de Montréal en faveur d’une «forte recommandation»

La directrice régionale de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, se dit en faveur d’une «forte recommandation» de porter le masque dans certains lieux publics pour faire face à la forte circulation de divers virus respiratoires.

«Moi le message, et je pense que ça peut être une recommandation très forte de porter le masque dans certaines circonstances», a mentionné Dre Drouin, lors d’une période de questions des journalistes mardi après-midi.

Quant aux lieux où cela doit s’appliquer, elle estime que cela devait être laissé au bon jugement de la population.

«Il faut qu’on garde en tête les endroits où le risque est plus élevé, comme les endroits fermés, où beaucoup de gens rapprochés sur une longue période. On le sait, comme quand on va au bar et restaurants, etc.»

En attente du ministère

Le Collège des médecins avait recommandé dimanche le port du masque dans les lieux publics, devant « la montée inquiétante des cas de virus respiratoires chez les enfants et le débordement des urgences pédiatriques».

«C’est sûr que les personnes les plus vulnérables, on souhaite évidemment qu’ils portent le masque et que les familles avec de très jeunes enfants les protègent sachant qu’actuellement, les moins de six mois et d’un sont ceux qui semblent avoir le plus de complications», a précisé Dre Drouin.

Sans donner une recommandation formelle à la population montréalaise, Dre Drouin a préféré «laisser» le directeur national de la Santé publique du Québec, Luc Boileau, donner les orientations sur le port du masque.

Dr Boileau doit rencontrer aujourd’hui le ministre de la Santé et des Services sociaux , Christian Dubé, afin de discuter d’un plan pour freiner la progression des virus respiratoires au Québec. Le Devoir a rapporté mardi que le ministère ferait «prochainement» le point sur la situation.