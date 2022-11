Coupe du monde au Qatar: des Québécois passionnés ont largement déplié pour être sur place

Des Québécois passionnés de ballon rond sont prêts à faire fi des controverses et à dépenser une coquette somme pour se rendre à la Coupe du monde au Qatar.

« Assister à une Coupe du monde, ça relève du rêve d’enfant », raconte Patrick Hage-Ali.

Lundi prochain, le natif de Montréal de 35 ans s’envolera pendant deux semaines à Doha, au Qatar, pour assister à tous les matchs de l’équipe canadienne de soccer, ainsi qu’à quelques autres parties en bonus. Montant du voyage : 8000 $, en comptant le prix des billets, l’avion et l’hébergement.

Photo courtoisie

« Je vais dormir dans une chambre minuscule sur un bateau de croisière accosté dans le port, plaisante-t-il. Mais je ne pouvais pas manquer une Coupe du monde où le Canada participe. Il fallait que j’aille la vivre en personne. »

Même son de cloche chez Amine Ben Barous, 22 ans, qui a économisé pendant plus d’un an pour amasser les 7000 $ nécessaires pour s’offrir ce voyage dont il rêvait tant.

« C’est une occasion unique d’aller soutenir notre pays dans le plus gros événement sportif au monde, explique le jeune homme originaire de Montréal. Il faut bien comprendre que pour nous, passionnés de soccer québécois, une telle occasion se présente rarement. »

Le Canada ne s’était en effet plus qualifié pour la Coupe du monde depuis 1986, et honorera sa deuxième participation seulement depuis la création de la compétition en 1928.

Passion et controverse

Organisée au Qatar, l’édition de cette année est pourtant entachée de plusieurs controverses, et les appels au boycottage se sont multipliés au cours des dernières semaines.

« Certaines polémiques concernant les conditions de travail des ouvriers m’alertent un peu, reconnaît Amine Ben Arous. Mais la passion a pris le dessus. Le Qatar a aussi fait la promesse d’organiser une coupe du monde carboneutre. Je verrai une fois sur place, mais je leur laisse le bénéfice du doute. »

« J’y vais en tant que simple spectateur amoureux de soccer, estime de son côté M. Hage-Ali. Est-ce que c’est vraiment à nous, partisans, de nous positionner ? Je n’en suis pas certain. »

Engouement croissant

Passionnée de ballon rond, Gina Gaudreault n’a jamais vu jouer l’équipe nationale canadienne, n’ayant assisté qu’à des matchs du CF Montréal jusqu’à présent. Le 27 novembre, elle aura pourtant sa place dans les tribunes du Khalifa Stadium, à Doha, pour la rencontre entre le Canada et la Croatie.

Photo courtoisie

« J’ai hâte d’y être, c’est un moment historique, s’enthousiasme cette résidente de Québec. En tant que passionnée, c’est très émouvant de voir la place qu’a pris le soccer chez nous. Avoir une équipe qualifiée pour la Coupe du monde, c’était inimaginable il y a quelques années. »

Si l’engouement pour ce sport est indéniable, l’amour des Québécois pour l’équipe nationale reste moins prononcé que dans d’autres provinces canadiennes.

« Le fait que l’équipe nationale masculine ne soit jamais venue jouer au Québec n’a pas aidé, analyse Quentin Parisis, rédacteur en chef du magazine Québec Soccer. Les matchs ne sont pas toujours disponibles à la télévision québécoise et en français, et une majorité de joueurs de l’équipe viennent de l’Ontario. Cela peut installer une distance. »

Pour cette coupe du monde, six joueurs du CF Montréal ont été appelés par John Herdman, le sélectionneur, dont trois Québécois, soit Samuel Piette, Ismaël Koné et Maxime Crépeau.

« Les récents bons résultats du CF Mont-réal et la présence de joueurs québécois dans l’équipe nationale font qu’il y a un intérêt croissant dernièrement, souligne M. Parisis. Le public québécois aime l’événement et le drame qui l’entoure. C’est certain que si le Canada va loin dans la compétition, les Québécois embarqueront. »

Le Canada affrontera la Belgique pour son premier match le mercredi 23 novembre prochain.