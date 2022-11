Visés par 5 incendies en 4 ans: qui en veut à ces agents d’immeubles?

La tentative d'incendie ciblant une succursale de courtiers immobiliers Royal LePage Humania dans la nuit de mardi était au moins le cinquième attentat visant cette entreprise en quatre ans.

• À lire aussi: [PHOTOS] Sainte-Thérèse: un immeuble de Royal LePage ciblé par un incendie suspect

« Si vous connaissez la réponse, vous me rappellerez et me la direz. Je n’ai pas de commentaires à vous faire », a laissé tomber hier Anne Léger, courtière en immobilier, au sujet des raisons pour lesquelles l’entreprise de son défunt père François aurait été ciblée par de multiples incendies suspects au cours des dernières années.

Décédé en mai dernier, M. Léger était entre autres copropriétaire de Royal LePage Humania de Saint-Sauveur et Sainte-Thérèse.

Dans la nuit d’hier, l’immeuble situé sur le boulevard Curé-Labelle, dans cette dernière localité, a été incendié par une main criminelle à l’aide d’un cocktail Molotov.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Les pompiers ont vite maîtrisé les flammes qui ne se sont pas propagées aux trois étages. Les dommages causés à l’intérieur seraient toutefois importants.

Presque au même moment, un individu a été arrêté à Saint-Sauveur alors qu’il s’apprêtait selon nos informations à incendier l’autre succursale sur la rue Principale.

Les forces policières auront à déterminer les motivations de cet incendiaire.

Selon nos sources, il pourrait s’agir de motifs financiers.

Depuis 2018

Ce n’était pas la première fois que la succursale de Sainte-Thérèse était prise pour cible. La nuit précédente, elle avait été la scène d’une tentative infructueuse.

Et le 25 décembre 2018, vers 3h du matin, c’est l’immeuble de deux étages, possiblement centenaire, à Saint-Sauveur, qui avait été la proie d’un puissant incendie.

La violence du brasier avait alors fait craindre aux voisins une propagation sur leurs immeubles. Ceux-ci avaient dû être évacués. Peu de temps après, selon nos informations, il y avait aussi eu une tentative à Sainte-Thérèse.

Puis le 7 juin 2021, un feu avait à nouveau été déclaré à Saint-Sauveur. Cette fois-ci, seule l’entrée du bâtiment avait été atteinte par les flammes.

Tant Mme Léger que Christian Bouvrette, qui apparait comme copropriétaire au registre des entreprises, ont raccroché la ligne au nez de notre représentant, hier.

La compagnie Royal LePage a indiqué collaborer avec les autorités.