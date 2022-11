Restructuration: Groupe Sélection victime de la hausse des taux d’intérêt

La hausse marquée des taux d’intérêt depuis le début de l’année fait mal à Groupe Sélection, un important bâtisseur et gestionnaire de résidences pour aînés qui a dû se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers

L’entreprise a annoncé, lundi, avoir déposé une demande pour se protéger de ses créanciers, le temps d’opérer une restructuration financière. Groupe Sélection a notamment pointé du doigt les conséquences de la pandémie, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt pour expliquer ses déboires financiers.

Groupe Sélection entend notamment, grâce à sa restructuration, mettre la pédale douce sur ses projets en développement pour se concentrer sur ceux déjà en exploitation.

«Ce processus de restructuration financière n'aura aucun impact sur les opérations dans nos complexes et vise principalement les divisions de la construction, du développement et certaines entreprises de gestion du groupe», a notamment assuré l’entreprise par communiqué.

Le fleuron lavallois a assuré que ses milliers de locataires répartis dans ses complexes ne devraient pas ressentir les impacts de cette restructuration.

«Notre priorité est de maintenir la qualité des services offerts à nos résidents et locataires. Grâce à cette démarche, nous voulons plus que jamais miser sur notre expertise et favoriser le maintien d'une vie active et en santé de nos aînés, résidents, locataires et employés», a plaidé l’entreprise.

«Cette procédure n'a rien à voir avec une faillite, au contraire, cette situation est temporaire et a pour but de permettre à Groupe Sélection de continuer à investir pour la santé et demeurer un chef de file du développement économique au Québec», a ajouté le Président fondateur et Chef de la direction de Groupe Sélection, Réal Bouclin.

Groupe Sélection exploite ou développe actuellement environ 70 complexes immobiliers au Québec, ce qui représente plus de 14 000 logements pour retraités et multi-résidentiels. L’entreprise emploie environ 5000 personnes.