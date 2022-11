Rire avec le PLQ

Message aux producteurs de films du Québec...

Vous cherchez une idée pour une comédie désopilante?

Regardez du côté du PLQ.

C’est Police Academy chez les politiciens.

Plus absurde que Ding et Dong : le film, plus caricatural que Cruising Bar, plus psychotronique qu’Angélo, Frédo et Roméo.

Même pas besoin d’acteurs ou de scénario.

Prenez les meilleurs bouts des conférences de presse du PLQ, montez ça sur la musique thème de Benny Hill, et vous avez un méga succès.

Tagada tsouin tsouin au Salon Bleu.

Dominique Anglade rigole

Voici un parti qui est sur le bord de la falaise et qui a perdu sa raison d’être.

Et que fait-on?

On se chicane pour savoir si on va garder ou non une députée d’arrière banc dont personne ne soupçonnait l’existence il y a trois semaines!

C’est Dominique Anglade qui doit rigoler.

«Vous vouliez garder Marie-Claude Nichols au sein du caucus? Vous avez jugé que sa présence au sein du parti était plus importante que la mienne? Eh bien parfait, je vous la donne! Amusez-vous!»

Comme me disait ma collègue Karine Gagnon à QUB Radio hier, parfois on se demande pourquoi tel parti ou tel gouvernement n’a pas donné tel poste à telle personne.

«Pourquoi le PM n’a pas donné un ministère à Machin Truc?»

Eh bien, souvent, c’est parce que le PM connaissait justement fort bien Machin Truc.

Et qu’il savait que la meilleure façon de foutre le bordel au sein de son gouvernement était de gonfler l’égo de Machin Truc en lui donnant une limousine.

D’ailleurs, vous savez quelle est la meilleure façon de savoir si une personne ne méritait pas d’être nommée ministre?

Simple : elle se plaint à tout le monde de n’avoir pas être nommée ministre!

Elle claque la porte du gouvernement pour se joindre à un parti de l’opposition, en se disant qu’il vaut mieux être une baleine dans un verre d’eau plutôt qu’un méné dans une piscine olympique.

Ou alors elle s’achète sa propre limousine pour avoir l’impression d’être ministre!

(Toute ressemblance avec de vraies députées est, bien sûr, le fruit du hasard...)

Le Catch-22 du PLQ

Cela dit, je me demande comment le PLQ va réussir à se sortir du coin où il s’est peinturé...

Tout le monde sait que s’il veut survivre, le PLQ doit reconnecter avec la majorité francophone.

Or, la majorité francophone appuie la loi 96 et la loi 21!

Et ces deux lois vont à l’encontre de tout ce que le PLQ représente!

Donc... Que faire?

Et puis, le PLQ qui appuie les lois 21 et 96, c’est... la CAQ!

«Il faudrait un parti fédéraliste de gauche», ai-je entendu l’autre jour.

Mais ce parti existe déjà : c’est QS!

Quoi... Vous croyez que QS est souverainiste? Vraiment ? Pas de farce?

Wow...

J’imagine que vous croyez que le colonel Sanders est vraiment colonel et que l’industrie pétrolière a l’environnement à cœur...

Bref, on a beau être au mois de novembre, le théâtre d’été se porte bien grâce au PLQ!