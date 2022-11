Roberta Flack atteinte de la SLA (maladie de Lou Gehrig) : quelle est cette maladie et quelles sont ses symptômes?

La chanteuse mythique de la soul américaine des années 70 Roberta Flack a révélé lundi être atteinte de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), mieux connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig.

La gagnante d’un grammy, et autrice du titre Killing me softly with this song, vient de recevoir ce diagnostic. Âgée de 85 ans, celle qui souhaitait revenir sur scène, et qui est considérée comme l’une des grandes divas de l’histoire de la soul avec des artistes du calibre d’Aretha Franklin ou de Donna Summer, a dû donc revoir ses plans.

Découvrons ce qu’est cette maladie et ce que cela signifie pour sa carrière.

Les représentants de la chanteuse ont indiqué que la SLA a commencé à lui enlever sa voix. La chanteuse n’en est malheureusement pas à son premier ennui de santé. Elle a subi un accident vasculaire cérébral en 2016 et a dû mener une longue bataille avec la COVID-19 au début de l’année 2022.

La SLA est une maladie neurodégénérative des motoneurones de l’adulte. C’est-à-dire que c’est une maladie qui affecte les nerfs moteurs du cerveau et de la moelle épinière, ceux qui contrôlent les muscles. Les nerfs touchés sont endommagés et empêchent les messages d’atteindre les muscles, ce qui peut provoquer faiblesse et atrophie.

La maladie affecte principalement les gens au-delà de la soixantaine, mais peut aussi toucher tous les âges.

Les symptômes sont les suivants: difficulté à saisir des objets, perte de motricité dans les jambes, difficulté à parler, à manger et avaler des liquides et des aliments, et donc aussi à respirer. Une insuffisance respiratoire, et donc la mort, peut ainsi être une conséquence fatale de cette maladie, car cette dernière va en s’empirant avec le temps.

Il n’y a pas de remède contre cette maladie. Néanmoins différents traitements et différentes thérapies peuvent aider à réduire l’influence des symptômes et leur progression sur la qualité de vie (ergothérapie, physiothérapie, médicaments pour réduire la raideur musculaire, etc.).

Ces traitements peuvent aider à vivre des décennies malgré la maladie. Un exemple est Stephen Hawking, mort à 76 ans des conséquences de ce syndrome dont il était atteint d’une forme précoce.