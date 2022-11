L’Université du troisième âge maintenant au campus de l’UQTR à Québec

La retraite, c’est souvent l’occasion de renouer avec des passe-temps mis de côté depuis plusieurs années. Face à cette nouvelle étape de vie, c’est le moment idéal pour vous recentrer sur vos besoins et vos envies.

Vous aimeriez retourner sur les bancs d’école? Sachez que l’Université du troisième âge (UTA) de l’UQTR a débuté le déploiement d’activités dans les locaux de son campus à Québec. Vous pourrez ainsi profiter d’une toute nouvelle offre de cours et de conférences tout près de votre domicile.

Un établissement à votre image

L’Université du troisième âge est une formule d’enseignement conçue spécialement pour les personnes de 50 ans et plus – qu’elles soient retraitées ou non. En s’inscrivant, elles peuvent suivre leurs cours en présentiel ou à distance. Selon les sessions, les cours et les conférences abordent l’histoire, la politique, les sciences sociales et humaines, la géographie et bien d’autres thématiques.

L’approche pédagogique de l’UTA est adaptée à sa clientèle : nul besoin de remettre de travaux personnels, faire des lectures préparatoires ou encore passer des examens. C’est tout le bonheur de l’apprentissage, sans le stress et les obligations !

De plus, les bénéfices des apprenants inscrits aux activités de l’UTA dépassent largement le simple cumul de connaissances partagées par leurs enseignants. En effet, ils stimulent aussi leurs fonctions cognitives, socialisent avec de nouvelles personnes et prennent part à des activités de groupe dynamiques.

Nouveau campus à Québec

Depuis plus de 10 ans, l’UTA de l’UQTR a reçu plus de 15 000 inscriptions et a offert plus de 500 activités. Sa popularité grandissante, combinée aux nouvelles installations du campus de l’UQTR à Québec est rapidement apparue comme la suite logique de son développement.

Avec le déploiement d’activités pour les 50 ans et plus, l’objectif du campus de l’UQTR à Québec est d’ouvrir le plus possible ses installations à l’ensemble des gens de la région : tout le monde y est le bienvenu, peu importe son bagage académique ou ses connaissances.

Inauguré depuis un peu plus d’un an, le Campus est situé à même le centre commercial Fleur de Lys, dans le secteur de Vanier. Les installations y sont à la fois modernes et accessibles, ce qui favorise un enseignement dynamique, que vous soyez à distance ou en présentiel.

Il s’agit d’un environnement d’études convivial et chaleureux, où la démarche d’apprentissage est personnalisée. De plus, le stationnement est gratuit !

Ça vous intéresse ? Sachez que le lancement de la programmation d’hiver aura lieu à la fin du mois de novembre. Pour le moment, l’offre de cours est encore un peu restreinte, mais elle sera bonifiée de session en session.

Parce que le savoir n’a pas d’âge ! Inscrivez-vous dès maintenant à l’Université du troisième âge de l’UQTR pour satisfaire votre soif de connaissances... et de rencontres stimulantes.