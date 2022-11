Un nouveau refuge pour itinérants à Victoriaville

Après les abris temporaires offerts par Mike Ward, les sans-abri de Victoriaville peuvent dorénavant trouver refuge dans une unité de débordement qui a été inaugurée juste à temps pour la saison froide.

Les itinérants peuvent maintenant dormir dans ces nouvelles installations, situées sur la rue Monfette. L’espace peut accueillir chaque nuit neuf personnes, incluant deux chambres qui sont réservées aux femmes.

Un centre temporaire avait ouvert ses portes en janvier dernier, à Victoriaville. En raison de la forte demande, la Ville et ses partenaires ont décidé de rendre ces installations permanentes. C'est l'organisme l'Ensoleilvent, à Drummondville, qui chapeaute le projet.

«Les gens doivent se présenter à une heure précise, soit vers 18 h la semaine. Ils ont jusqu’à 22 h pour se présenter et faire leur inscription. On leur donne une chambre, des draps et de la nourriture, a expliqué le coordonnateur clinique François Gosselin. L’important pour nous, c’était d’ouvrir [nos installations] à l’intérieur des offres de services. Tous les services communautaires ici sont ouverts de jour, alors nous avons ajusté notre horaire en fonction [de combler ces heures].»

L'unité n'est ouverte que depuis la fin octobre, mais déjà, les lieux sont achalandés. Le taux d'occupation, en moyenne, est de plus de 70 %. Les intervenants s'attendent à ce que cette statistique augmente avec la venue de l'hiver et des grands froids.