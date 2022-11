Un Sommet sur les phoques qui déçoit les chasseurs québécois

Les chasseurs de phoque québécois reconnaissent la bonne volonté du ministère fédéral des Pêches dans le dossier de la chasse à ce mammifère marin, mais estiment qu’il fait quand même du surplace.

C’est le constat que fait l’Association des chasseurs de phoques intra-Québec (ACPIQ) dans la foulée du Sommet sur les phoques tenu la semaine dernière à Terre-Neuve. À l’issue de cette rencontre pancanadienne à laquelle les principaux intervenants de la filière phoque - dont des représentants inuits - ont assisté, la ministre des Pêches et des Océans (MPO), Joyce Murray, a décidé qu’il sera nécessaire de réaliser de nouvelles études scientifiques afin de mieux comprendre le rôle des phoques dans l'écosystème.

«Durant le Sommet, les participants ont tenu des discussions productives sur l'exploration de nouvelles possibilités d'expansion des produits canadiens du phoque sur les marchés d'exportation, l'importance de la chasse au phoque pour les communautés autochtones, et sur la réduction des lacunes dans les données concernant les populations de phoques», a indiqué la ministre à la fin de la rencontre.

Selon les plus récentes données du MPO, on dénombrait 7,6 millions de phoques du Groenland et 366 000 phoques gris dans l’est du Canada. Chaque phoque du Groenland consomme une tonne à une tonne et demie de poisson par année, tandis que la consommation des phoques gris varie plutôt entre 1,5 et deux tonnes.

Or, pour le directeur général de l'ACPIQ, Gil Thériault, commander de nouvelles études n’est pas nécessaire.

«Dans l'écosystème, le phoque est en haut de la chaîne alimentaire et il mange ce qui est disponible en bas, souligne-t-il. On n'a pas besoin de plus de science pour savoir ça. On sait qu'il y a assez de phoques pour qu'on utilise cette ressource-là et, comme vous le confirmeront les pêcheurs, nous avons déjà beaucoup trop tardé à agir.»

Gil Thériault déplore que la ministre mise sur l'innovation et le développement de marchés pour faire croître l'industrie du loup-marin plutôt que de chercher d'abord des solutions pour assurer des débarquements de qualité et quantité suffisantes. Il aurait voulu des engagements fermes pour un assouplissement des mesures de gestion de la chasse aux loups-marins afin de faciliter la capture des animaux.

«Le ministère est clairement déconnecté de la réalité, affirme le dg de l'ACPIQ. Il veut construire une maison, mais commence par le toit au lieu de commencer par la fondation.»