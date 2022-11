PÉRUSSE, Roger



Le 8 novembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé Roger Pérusse, époux de Régine Tousignant.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Gilles), Linda (Marc) et Guy (Valérie), ses petites-filles Alexandra et Anne-Marie, son arrière-petite-fille Mia, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 novembre dès 8h30 à :6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QCwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 19 novembre à 11h en l'église St-Hubert (5310 chemin Chambly, St-Hubert).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.