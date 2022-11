CÉRÉ, Jean-Pierre



À Montréal, le 1er novembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé Jean-Pierre Céré.Il laisse dans le deuil son épouse Lyse Faucher, ses enfants Martin (Stéphanie Privé), Mélanie, ses petits-enfants Adrien et Béatrice, ses soeurs Lyne (Richard Simoneau), Louise (feu André Lépine), ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 novembre 2022, de 13 h à 16 h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700, Beaubien Est, Montréal.Suivra un témoignage à 16 h au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM pour la recherche sur la fibrose pulmonaire au www.jedonneenligne.org/fondationduchum/DIM/