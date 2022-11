LANGEVIN, Michel



De Saint-Eustache, le 12 novembre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Michel Langevin, époux de Mme Liette Leclerc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sonia (Patrick), Sandra (Michel) et Francis (Caroline), ses petits-enfants : Karianna, Maéva, Victor, Nolan, Clément, Léa-Rose et Samuel, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 24 novembre de 13h à 17h et de 18h à 21h et le vendredi 25 novembre dès 9h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le vendredi 25 novembre à 11h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel des soins intensifs en cardiologie de l'Hôpital Général Juif pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Véro et Louis.