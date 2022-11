HOGUE, Réal



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 31 octobre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Réal Hogue, époux de Rolande Chaumont.Il laisse dans le deuil son fils Alain (Josée), son petit-fils Vincent (Frédérique), Jessica et son arrière-petite-fille Aryelle.Il laisse également dans le deuil, son frère Gilles, sa soeur Ginette, ses beaux-frères Denis (Nicole), Conrad (Madeleine), Jean-Marc, ses belles-soeurs Lucia, Pauline, Lucie, Lucille, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, dimanche le 20 novembre de 13:30 à 17:00 et de 19:00 à 21:30, lundi le 21 novembre de 9:00 à 10:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6Les funérailles seront célébrées lundi le 21 novembre à 11:00 à l'église de la Paroisse Sainte-Anne située au 129, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, Qc, J5N 3K8.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Blainville des bons soins prodigués.