BEAUGRAND-CHAMPAGNE Guy

À l'hôpital Le Gardeur, le 5 novembre 2022, Guy nous a quittés trop rapidement à l'âge de 65 ans.Il est parti rejoindre ses parents Fernand et Suzanne Beaugrand-Champagne dans la paix.Il laisse dans le deuil son fils adoré, Francis Beaugrand-Champagne, la grande fierté de sa vie, sa bru bien-aimée Sabrina Béliveau, ses petits-enfants chéris Thomas et Livia.Il laisse également son frère François Beaugrand-Champagne (Carole Berthiaume), sa soeur Lucie Beaugrand-Champagne, de même que de nombreux neveux et nièces, oncles et tantes, parents et amis à qui il manquera beaucoup.Les proches remercient le personnel de la résidence Marie-Rose pour leur bons soins.La famille recevra les condoléances le samedi 19 novembre 2022 de 10h à 15h au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHE