À l'Hôpital du Haut-Richelieu, le 12 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Barnabé Grégoire, fils de feu Jacques Alfred et feu Marie-Anna Bisaillon, époux de Madame Colette Wilson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Claude St-Pierre), France, Joël (Patricia Poulin), ses petits-enfants Solveig, Joey, Etienne, Jasmine, Nora, Vincent, Audrey, ses frères et soeurs Urbain (Gertrude Guay), Fabien (Claudette Perras), feu Jeanne-D'Arc, Monique (Bernard Prévost), Florent (Louise Fortin), Marc (Ghyslaine Brault), Florence (Marcel Landry), Angèle (Marius Lévesque), Jacqueline (Serge Labelle), sa belle-famille Wilson : Denise (feu Fernand Véronneau), feu Gilles (feu Yolaine Choquette), Jeannine (Rosaire Deslierres), Claudette, feu Suzanne (Réal St-Georges), Claude (Suzanne Tremblay), Serge (Francine Leclerc), plusieurs neveux et nièces, parents et amis ainsi que tous ceux qui l'ont côtoyé dans sa carrière de concessionnaire automobile en tant qu'employés, clients et partenaires.Une cérémonie aura lieu en toute intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Haut-Richelieu-Rouville - Hôpital du Haut-Richelieu.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur :