TREMBLAY, Robert



À St-Lambert, le 6 novembre, est décédé de la covid à l'âge de 75 ans, Robert Tremblay, époux de Mme Nicole Dubois.Il laisse dans le deuil les enfants de son épouse : Stéphane, Chantale (Denis Roy et leurs enfants Alyssa et Mathieu), Manon (Stephen Didunyk et leurs enfants Thomas et Julianna), et son beau-frère Alain Dubois.Il était le cadet et le dernier de sa lignée, ses parents Edouard Tremblay et Florence Dionne, ses frères et soeurs : Roger, Raymond, Madeleine, Gaston et Margo.Il était retraité du CNR, Pointe Saint-Charles.La famille tient à remercier et féliciter le centre Argyle (3e et 4e étage) pour les bons soins.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille vous accueillera le dimanche 20 novembre 2022 dès 10 à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900Une cérémonie aura lieu le dimanche 20 novembre 2022 dès 11h. Veuillez contacter la famille pour confirmer votre présence. Pour ceux qui le désirent une captation vidéo sera disponible en direct et en rediffusion sur le site: