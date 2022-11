PALARDY, André



Au CHSLD Chevalier De-Lévis à Longueuil, le 27 octobre 2022, est décédé à l'âge de 85 ans, Monsieur André Palardy, pharmacien retraité.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline Perrault, ses enfants : Andrée (Pierre Tremblay), Louis (Sylvie Talbot) et Hélène, ses petits-enfants : Anne-Marie, Catherine, Alexandre, Vincent et Marie-Claude, ses arrière-petits-enfants : Gabrielle, Édouard, Philippe, Billie et Léo, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis samedi le 19 novembre 2022 de 10h00 à 12h30 au complexe funéraire :Un dernier hommage lui sera rendu au cours d'une courte cérémonie à la chapelle du complexe à 12h30.La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD Chevalier-De Lévis pour leur dévotion ainsi que l'excellence des soins prodigués au défunt et leur soutien au cours des 4 dernières années.