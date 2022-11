Album et spectacle «Riopelle symphonique»: de la «peinture auditive» pour célébrer la vie du grand peintre québécois

Serge Fiori a une admiration sans bornes pour Jean Paul Riopelle, c’est pourquoi il a offert sept de ses chansons – hors de l’œuvre d’Harmonium – qui servent de matière première et de caisse de résonance pour l’album et le spectacle «Riopelle symphonique».

Après le succès d’«Harmonium symphonique», Fiori est ravi de l’amplitude que l’on donne encore une fois à ses chansons, celles-ci étant déconstruites et réarrangées pour célébrer la vie et l’œuvre de son peintre préféré.

«Riopelle était le plus grand et j’aurais aimé le rencontrer», a dit Serge Fiori, mercredi, lors du dévoilement de l’album et du spectacle multimédia, qui proposera une expérience sonore et visuelle inédite aux mélomanes. Sur scène, promet-on, l’art pictural, l’art symphonique et l’innovation vibreront en symbiose.

Après avoir hésité – Fiori ne voulait pas refaire «Harmonium symphonique» – son ami Nicolas Lemieux, de GSI Musique, l’a convaincu de participer à ce projet magnifiant la liberté, la même qui a été le moteur de l’artiste décédé en 2002 et dont on souligne le centième anniversaire de naissance dans le cadre d’une vaste programmation sous l'égide de la Fondation Jean Paul Riopelle.

Le compositeur Blair Thomson a, avec la complicité de Fiori, déconstruit et réarrangé les chansons «La moitié du monde», «La vague», «L’étrange», «Si bien», «Laisse-moi partir», «Seule» et «Jamais», s’en servant comme fil conducteur pour raconter Riopelle. Thomson, qui a la même date d’anniversaire que Riopelle – un heureux hasard! – livre après deux ans de gestation – et de courtes nuits! – une composition pour orchestre et chœur en cinq mouvements, dont il parle poétiquement comme d'une «peinture auditive».

Fiori reconnaît ici et là des «bouts» de ses chansons sur l'album, mais il est surtout surpris d’entendre «de la musique qui devient originale et, surtout, qui traduit Jean Paul Riopelle». À travers les arrangements et les orchestrations, il perçoit notamment des «coups de pinceau».

Blair Thomson dit avoir utilisé «la même technique que Riopelle, donc couche par-dessus couche, par-dessus couche» pour sa composition pour orchestre et chœur.

Pour le volet spectacle du projet, les services du chef d’orchestre Adam Johnson ont été retenus parce qu’il est «très physique» dans son rapport avec les musiciens. «La gestuelle était très importante pour représenter Riopelle», a dit Nicolas Lemieux, qui assure la direction artistique et qui produit ce projet, réalisé avec la complicité de la gardienne du patrimoine de Jean Paul Riopelle, sa fille Yseult.

Par ailleurs, Gabriel Poirier-Galarneau, signera la conception visuelle et la mise en scène de ce spectacle multimédia, sous la direction artistique de Nicolas Lemieux.

Ressentir Riopelle

Ce dernier souligne qu’il était impératif «que chaque note, chaque acte et chaque volet» de «Riopelle symphonique» permettent de «ressentir musicalement le monsieur, l’artiste et le peintre magnifique» qu’était Jean Paul Riopelle.

«Riopelle symphonique» est le premier volet de la série «Tableaux» – quatre autres peintres seront célébrés – avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

L’opus «Riopelle symphonique est offert en plusieurs formats et peut être commandé en ligne. La livraison s’amorcera la semaine prochaine.

Sur scène à Montréal en lumière et au Grand Théâtre de Québec

Suivront, dans le cadre de Montréal en lumière, trois représentations de «Riopelle symphonique», les 16, 17 et 18 février 2023 à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, avec l’OSM, les chœurs des Petits Chanteurs de Laval et le chœur Temps fort.

Les passionnés de musique de Québec devront pour leur part patienter jusqu’au 8 et 9 septembre 2023 pour voir le spectacle au Grand Théâtre, avec l’Orchestre symphonique de Québec et les chœurs des Petits Chanteurs de Laval.

Des démarches sont en cours pour exporter le spectacle en Europe.