Comment mieux protéger notre adolescente?

Notre fille a fêté son dix-huitième anniversaire l’été dernier et c’est comme si mon mari venait de se réveiller sur le passage qu’elle vient de franchir. Il a soudain réalisé qu’elle avait désormais accès aux lieux qui servent de l’alcool et que ça représente de gros dangers potentiels pour celle qu’il appelle « sa petite princesse ».

Même si je sais que le niveau de danger est pire pour une fille que pour un garçon, avec notre fils qui a 20 ans, il n’a jamais fait grand cas de son passage à l’âge adulte, si ce n’est pour lui dire de respecter les filles et pour le laisser utiliser sa voiture. Comment le rassurer sur la capacité de notre fille à se protéger pour qu’il soit plus ouvert à lui laisser plus de liberté pour sortir ?

Une maman

Vaut mieux un père prudent qu’un père inconscient. Vous devriez sensibiliser votre mari au fait que plus votre fille sera informée des dangers qu’elle court et équipée en moyens pour se protéger, plus vigilante elle sera face aux dangers potentiels.