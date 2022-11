Denys Arcand lancera son film Testament en 2023

TVA Films vient de conclure une entente pour la distribution au Québec et au Canada du prochain film de Denys Arcand, Testament, qui prendra l’affiche en 2023. Le réputé cinéaste a tourné ce nouveau long métrage dans le plus grand des secrets, cet automne.

• À lire aussi: Le nouveau film de Denys Arcand sera financé par la SODEC

C’est la société Films Séville qui devait au départ distribuer ce nouvel opus du réalisateur du Déclin de l’empire américain, Les Invasions barbares et Jésus de Montréal. Mais quand cette filiale du géant Entertainment One a annoncé, à la fin juin, qu’elle cessait ses activités de distribution en salle, la productrice Denise Robert (de la boîte Cinémaginaire) en a profité pour explorer d’autres options.

« TVA Films était intéressé depuis longtemps à distribuer un film de Denys Arcand », indique Denise Robert, jointe mercredi par Le Journal.

« Dès qu’on a commencé à discuter avec eux, on a senti un grand intérêt de leur part. Québecor est très impliqué dans le rayonnement du cinéma québécois, et ce, à plusieurs niveaux. Il suffit de regarder ce qu’ils font avec Éléphant : mémoire du cinéma québécois, par exemple. Je suis très contente d’avoir la chance de travailler avec TVA Films et Denys aussi est très content. C’est un nouveau défi et j’aime beaucoup les nouveaux défis. »

« Du Arcand tout craché »

Tourné plus tôt cet automne, Testament met en scène un homme âgé ayant perdu foi en l’humanité et étant à la recherche de nouveaux repères qui pourraient l’apaiser. Selon le synopsis fourni par TVA Films, Denys Arcand pose dans ce film un regard critique sur notre époque « dans une ère de rectitude politique, d’évolution identitaire, de protestations, de scandales culturels, de militantisme, de tempêtes médiatiques et autres contestations ».

« C’est du Denys Arcand tout craché », résume Denise Robert.

Les noms des acteurs qui se partagent la vedette dans le film seront dévoilés plus tard.

Le précédent film de Denys Arcand, La chute de l’empire américain, a pris l’affiche il y a plus de quatre ans, en juin 2018.