GIRARD, Marcel J



À Montréal, le samedi 12 novembre 2022 est décédée, à l'âge de 81 ans, Marcel J Girard, fils de feu Ovila Girard et de feu Delphine Dandurand et époux de Mme Bridget Shallow.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Christian, Patrice, Miriam et Philippe, ses onze petits-enfants, deux arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 19 novembre 2022 de 13h à 18h30.