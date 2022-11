ROBERT, Raymond



De Saint-Mathieu, le vendredi 11 novembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Raymond Robert, époux de madame Étiennette Raymond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (feu Michel), Johanne (Pierre), ses petits-enfants Steven (Janick), Jonathan (Stéphanie), Jean-Michel et Émilie, ses arrière-petites-filles Allison, Julia James, Peyton, Livia et Mackenna, sa soeur Lucille (feu Guy), ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Mathieu de La Prairie, le samedi 19 novembre 2022, dès 13h et suivront les funérailles à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge seraient appréciés.