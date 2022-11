La grande gagnante de l’édition 2022 de Star Académie, Krystel Mongeau travaille activement sur son premier album. Elle souhaite de tout cœur pouvoir lancer cet opus en janvier 2023. On y retrouvera plusieurs chansons écrites de sa main.

Si Krystel Mongeau n’a pas encore de date précise à offrir en cadeau à ses admirateurs quant à la sortie de son premier album, c’est qu’elle désire que celui-ci soit parfait en tout point avant d’être dévoilé au grand public.

« On veut s’assurer que l’album va me ressembler à 100 %, dans les moindres détails, a expliqué l’artiste de 25 ans au Journal. On était aussi à la recherche du bon son. Le mien sera new country, mais toujours en français. »

Premières compositions

Il faut dire qu’en plus d’être son premier album en carrière, ce disque représente sa première expérience en tant qu’autrice-interprète. Une idée du réalisateur de l’album, Jay Lefebvre !

« Je discutais avec lui et il m’a lancé : “Tu sembles avoir plein de choses à dire, pourquoi tu n’essaies pas d’écrire des chansons ? Essaie, lance-toi !” J’ai découvert que j’étais une auteure. Comme c’est mon histoire que je raconte, cela devient encore plus personnel. »

Maman de la petite Elizabeth, trois ans, la chanteuse aborde inévitablement le bonheur d’être mère dans ses textes. Elle puise aussi dans la vie des gens dont elle est proche dans la vie de tous les jours. Certaines pièces seront donc des compositions originales et d’autres, des collaborations avec des auteurs dont elle préfère pour le moment garder les identités secrètes.

« Beaucoup de gens nous ont offert des chansons, raconte celle qui s’est mise à l’écriture en juillet dernier. Nous n’avons pas encore fait tous nos choix. Sur certaines de mes chansons, j’ai parfois de petits coups de main d’autres auteurs. »

La chanteuse offre aussi un premier duo avec Vincent Niclo sur l’album Le premier Noël ensemble du ténor pop lyrique parisien. Ce dernier n’a d’ailleurs que de bons mots pour décrire cette collaboration avec Krystel sur la pièce Le premier Noël. Mario Pelchat, Martine St-Clair et Sarah Brightman participent également à l’album.

Elle s’apprête aussi à retrouver ses amis de Québec Issime (avec qui elle chantait avant son passage à Star Académie) avec le spectacle Party ! Celui-ci sera présenté du 16 novembre au 30 décembre au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal.

« On travaille aussi sur la tournée de Star Académie en mars, ajoute la chanteuse, qui y retrouvera son ami et opposant finaliste Eloi Cummings. Disons que je suis bien occupée. »