Les bélugas ne meurent plus de cancers et voici pourquoi

Les cancers qui causaient la mort des bélugas du Saint-Laurent dans les années 1980 et 1990 sont aujourd’hui disparus, constatent deux vétérinaires qui mènent depuis 40 ans les autopsies de ces animaux retrouvés sur les rives du Saint-Laurent.

«Le dernier cas de cancer que nous avons observé chez les bélugas du Saint-Laurent remonte à 2011», affirme le Dr Stéphane Lair, professeur en santé de la faune à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et responsable du programme des bélugas du Saint-Laurent. Il considère que cette cause de mortalité est aujourd’hui disparue.

Au banc des accusés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) rejetés par les alumineries dans le fjord du Saguenay, et considérés comme une des causes principales des différents types de cancers chez les bélugas.

Courtoisie

Attention toutefois, d’autres suspects, comme les biphényles polychlorés (BPC), servant d’isolants dans les transformateurs et les condensateurs électriques, et les polybromodiphényléthers (PBDE), qui protègent des flammes le mobilier et les appareils électroniques affecteraient aujourd’hui la santé des bélugas, mais sans causer des cancers.

L’abandon de ces polluants (voir Boite info) depuis 40 ans explique la disparition des cancers observés chez ces mammifères marins. Les usines d’aluminium et des autres industries qui rejetaient leurs déchets dans le bassin hydrographique du Saint-Laurent ont dû changer leurs méthodes à la suite de la découverte de nombreux cas de cancers de la vessie chez les travailleurs de la région.

Pour le Dr Lair et pour son prédécesseur le Dr Daniel Martineau, qui a entrepris ce programme de surveillance unique au monde il y a quatre décennies, ce constat est la preuve que la diminution de l’usage de certains polluants peut avoir des effets directs sur les populations animales.

«Chez les humains, le même principe s’applique. À mesure que diminuait l’usage des HAP, les cancers de la vessie diminuaient chez les travailleurs de l’aluminium», précise le Dr Martineau.

Courtoisie

626 mortalités

C’est en 1982 que ce pathologiste vétérinaire menait à terme sa première autopsie d’un béluga échoué au pied du phare de Pointe-aux-Pères, près de Rimouski. En examinant un autre animal, l’année suivante, il découvrait les effets cancérigènes de 50 ans de rejets industriels sur les organes digestifs des animaux.

Le suivi a permis de documenter 626 mortalités de mammifères marins dont la plupart ont été rapportées par les riverains, soit une quinzaine par année. Aussitôt localisées, les carcasses sont transportées jusqu’à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal située à Saint-Hyacinthe pour y être examinées.

Analyses d’ADN, prises de sang, ponctions de gras... Chaque organe a été observé et décrit avec précision par les chercheurs pour déterminer les causes de mortalité de cette population dont les effectifs ont diminué de 90% entre 1920 et 1970. Plus de 20 articles scientifiques ont été publiés sur les observations des pathologistes.

Photo Mathieu-Robert Sauvé

Le professeur Lair, qui dirige le Centre québécois des animaux sauvages, précise que si les cas de cancers sont peu étudiés dans la faune, c’est que rares sont les espèces à vivre assez longtemps pour développer ce type de lésions. Avec une longévité de 50 à 70 ans, les bélugas sont des candidats malchanceux. En se nourrissant directement de vers marins dans les sédiments, ils sont exposés directement aux contaminants cancérigènes.

Les émanations toxiques de la fonderie Horne, en Abitibi, auraient même effet sur la faune. Des études démontrent assez clairement que les cervidés seraient contaminés par la pollution de l’air jusqu’à cinq kilomètres autour des usines.

«Canari des mers»

Surnommé le « canari des mers » en raison de son chant – mais il est aussi le canari dans la mine pour les experts de la faune – le béluga est une espèce sentinelle comme on appelle les animaux qui partagent certaines maladies environnementales avec les humains. « Ce qui m’avait intrigué à l’époque, c’est que les travailleurs de l’Alcan, au Lac Saint-Jean, souffraient de cancers de la vessie. Quand nous avons découvert des cancers du système digestif chez les bélugas, on a pensé qu’il pouvait avoir un lien entre les deux », relate le Dr Martineau.

La mauvaise nouvelle, c’est que d’autres polluants comme les perturbateurs endocriniens ont fait leur apparition dans l’estuaire. Leurs effets sont plus difficiles à identifier mais pourraient expliquer la surmortalité des femelles gestantes [enceintes] et des jeunes bélugas », ajoute le Dr Lair.

Il y a 100 ans, il y avait plus de 5000 bélugas dans le Saint-Laurent. La chasse et les effets des activités humaines ont réduit le cheptel à environ 1000 bêtes depuis que l’espèce est protégée, en 1979. Il y en aurait environ 900 aujourd’hui.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), biphényles polychlorés (BPC) et dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) sont les polluants les plus souvent montrés du doigt pour expliquer les effets cancérigènes chez les mammifères marins.

Espèce arctique, la population a été isolée dans le bassin du Saint-Laurent au moment du retrait de la mer de Champlain il y a 12 000 ans. Ils sont prisonniers de l’estuaire où un microclimat arctique se retrouve au croisement de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent en raison de la profondeur des eaux.