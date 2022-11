Locataires victimes d'une culture de négligence

Comme le rapportait hier notre collègue Olivier Faucher, «les pompiers de Montréal ont dû évacuer d'urgence les locataires d’un bloc de 30 logements qui posait des risques d’incendie et d’affaissement dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal».

L’histoire, dans les faits, est celle, trop classique à Montréal, d’une négligence combinée des propriétaires et de la Ville. Habitant dans le même quartier, comme d’autres voisins, ont voyait bien l’état déclinant de cet édifice.

Sur la rue Roy, nichée entre St-André et St-Hubert, même le trottoir qui longe l’édifice était inondé régulièrement d’eau. C’est pour dire.

Comme le rapportait Le Journal, «ce n’est pas la première fois que le Service de sécurité incendie de Montréal doit intervenir à cet endroit pour des refoulements d’eau. Les inspecteurs s’y sont rendus trois fois au cours des derniers mois».

Éternels oubliés

On nous servira sûrement de savantes « explications » pour ceci et cela. Or, l’important ici est que ce sont de petits appartements typiques, dont les locataires sont souvent à faibles revenus, sans assurances et avec peu ou pas de soutien social.

Ces éternels oubliés des autorités publiques et de certains proprios quant à eux millionnaires, les voilà en plus maintenant évacués d’urgence en pleine pénurie majeure de logements abordables. Et ce, à la veille même de la première neige de l’hiver.

Cité dans l’article, un des sinistrés en disait en effet ceci : «la Ville ne fait rien. Il y a un litige entre les deux propriétaires. Le couple [de propriétaires] et la Ville se lancent la balle.» Quelle surprise...

Derrière la mer de chantiers déployés à travers la ville, cette triste culture de négligence, on la voit pourtant encore à l’état lamentable de certaines rues et de trottoirs dénivelés, crevassés et mal éclairés. Lesquels, en hiver, se transforment en dangereuses machines glacées à chutes.

Cette même culture est malheureusement loin d’être limitée à un seul arrondissement, un seul édifice ou un seul trottoir...

Cette semaine, les sinistrés de la rue Roy en sont les victimes, mais elles ne seront sûrement pas les dernières.