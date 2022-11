Luc Langevin : le jeu des vérités

L’illusionniste Luc Langevin a su confondre les sceptiques, mercredi soir, pour la première de son troisième spectacle «Vérités» présenté au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Dans ce nouvel opus, le magicien fait mentir nos cerveaux et dépasse les limites de ce qu’on croit possible. Après tout, «on ne perçoit avec notre cerveau que 10 % de ce qui se passe autour de nous», a rappelé l’illusionniste.

Apparition et disparition d’objet – le magicien fait apparaitre pratiquement tous les éléments de son décor en ouverture de spectacle, et cela donne le ton à la suite de la soirée –, mais aussi des devinettes, des objets et même des gens invisibilisés sont au menu de la soirée.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

En direct sur Facetime

Une dizaine de minutes avant de monter sur scène, le magicien a prévenu le public qui regagnait encore son siège, par le biais d’un message enregistré, de ne pas éteindre ses appareils électroniques, demandant même d’envoyer un texto à un proche qui serait partant de recevoir un appel de la part du magicien d’ici la prochaine heure.

Chose demandée, chose faite. Environ trois quarts d’heure plus tard, au cours d’un numéro avec des membres du public sur la scène, l’illusionniste – nouvellement papa depuis six semaines – a rejoint par visioconférence le contact d’un des spectateurs. Après plusieurs minutes de conversation, on constate que le contact en question a en sa possession un objet emprunté dans la salle quelques minutes plus tôt.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sur la même lignée, Luc Langevin a aussi réussi un tour de force à la David Copperfield et est parvenu à se téléporter à son tour hors de la salle, alors qu’il était sur scène tout au long du numéro.

Sous le thème de la vérité et même des vérités, l’illusionniste s’amuse avec son public, le faisant participer à presque tous ses numéros. Il a aussi quelque chose d’envoûtant quand il est dans un de ses intermèdes sans paroles, ou il s’adonne à quelques tours chorégraphiés au son de la musique, qui est pour le moins intrigante.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Pour la création de ce spectacle, Luc Langevin s’est entouré de Hugo Bélanger, avec qui il a travaillé, il y a de cela quelques années, sur un spectacle du Cirque du Soleil, et de Stéphane Bourgouin, avec qui il a co-conçu ce nouvel opus.

Luc Langevin sera de retour au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts jeudi pour y présenter «Vérités». Toutes les dates sont au luclangevin.com.