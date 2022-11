Mises en chantier résidentielles: une nouvelle baisse recensée en octobre

Les habitations mises en chantier au Québec ont enregistré une légère baisse de 1 % au mois d’octobre 2022 par rapport à la même période de l’année passée, affichant une diminution de la construction résidentielle pour un neuvième mois consécutif.

• À lire aussi: Groupe Sélection à l'abri de ses créanciers: Réal Bouclin risque de perdre le contrôle de son empire immobilier

• À lire aussi: L’inflation demeure à 6,9% au Canada

Ce sont 4755 habitations qui sont sorties de terre au cours du dernier mois dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus, selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

La construction des maisons individuelles a connu un important recul de 15 % en comparaison d’octobre 2021 avec 578 fondations coulées pour le même mois cette année. Le nombre de logements collectifs a cependant augmenté de 1 %, atteignant 4177 mises en chantier.

Six régions métropolitaines de recensement (RMR) ont tout de même répertorié des hausses de construction résidentielle en octobre, particulièrement dans la RMR de Gatineau qui s’est démarquée avec un bond de 79 % pour 569 mises en chantier.

Les RMR de Québec, Saguenay et Montréal suivent avec des augmentations respectivement de 23 %, 7 % et 2 %. À l’inverse, les RMR de Trois-Rivières et de Sherbrooke ont accusé des reculs respectifs de 12 % et 55 %.

Les plus petits centres urbains ont aussi été moins populaires avec 671 mises en chantier recensées, ce qui représente une diminution de 34 % par rapport à octobre 2021.

«Si l'on regarde le cumul des dix premiers mois de 2022, on constate une contraction de 12 %. L’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les mises en chantier est donc bien perceptible, et cela touche tous les segments de marché», a noté mercredi par communiqué Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).