Québec sous un manteau blanc: à vos pelles!

Les Québécois vont devoir sortir tuques et pelles pour affronter la première bordée de neige qui affectera la province mercredi.

Environnement Canada a émis un avertissement de neige pour plusieurs régions du sud, du centre et de l’est du Québec qui seront affectées par un système dépressionnaire en provenance des États-Unis.

L’agence fédérale prévoit de 5 à 10 centimètres pour les secteurs se trouvant dans la vallée du fleuve Saint-Laurent, notamment Montréal et la Montérégie, durant la journée de mercredi, la neige devant cesser en soirée.

Dans les secteurs du centre et de l’est du Québec, la tempête se fera plus intense, puisque de 15 à 25 centimètres de neige devraient tomber avec une plus grande intensité en après-midi, notamment en terrains montagneux.

«On prévoit un total de 15 à 25 centimètres de neige sur ces régions mercredi. Les quantités les plus importantes tomberont en terrains élevés» en Estrie et en Beauce, a indiqué l’agence fédérale.

Dans le sillage de cette première tempête hivernale, le mercure devrait chuter au-dessous du point de congélation avec un indice de refroidissement éolien de moins 8 pour le Grand Montréal.

Les automobilistes sont appelés à plus de prudence sur les routes, en raison de l’accumulation rapide de neige qui pourrait rendre les déplacements difficiles par endroits, a mis en garde Environnement Canada.